襲擊日本首相官邸動機：疑不滿選舉保證金制

這是10月19日在日本東京首相官邸前拍攝的衝撞首相官邸的車輛。（圖源：新華社／共同社） 中評社北京10月22日電／據新華社報導，日本一名男子19日向執政黨自民黨總部投擲燃燒物並開車衝撞首相官邸，警方隨後對其作案動機展開調查。日本媒體21日報導，警方推測這名男子可能不滿日本國會眾議院選舉保證金制度。



該男子名叫臼田敦伸，現年49歲，居住在埼玉縣川口市。19日清晨，他駕駛一輛面包車向位於東京都千代田區的自民黨總部投擲5個類似燃燒瓶的物品，而後駕車衝撞首相官邸前護欄，並朝首相官邸內投擲類似發煙筒的物品。警方以妨害公務罪將其當場逮捕。



日本媒體21日援引警方消息人士的話報導，臼田敦伸駕車衝撞首相官邸時，車內載有汽油，並且他在上述兩處襲擊地點均身著防護服和防毒面具。警方推斷，他作案前可能經過精心籌劃，意圖縱火。



面對警方盤問，臼田敦伸一直保持沉默。根據消息人士的說法，他曾有意參加國會眾議院選舉，但因無法籌集到參選所需保證金而放棄。隨後，他在社交媒體發文表達對該制度的不滿，稱只能通過“訴訟或直接行動”改變該制度。



日本國會眾議院選舉定於27日舉行，朝野各黨領導人連日來在多地街頭演說拉票。據媒體報導，自民黨總部和首相官邸遭襲後，警方已加強對首相石破茂等人的安保措施。