當俄羅斯古斯里琴遇上中國民族樂器

10月14日，在俄羅斯莫斯科州“庫皮納”古斯裡琴藝術發展中心音樂廳，“庫皮納”兒童古斯裡琴演奏藝術團的演員正在表演。（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／據新華社報道，“當我們的古斯里琴和中國民族樂器同台奏響時，你能想見那是多麼美妙。”回憶起5個月前在中國的演出，俄羅斯音樂家柳博芙·穆拉維約娃依然難掩激動之情。



穆拉維約娃是俄羅斯歷史最悠久的樂團之一奧西波夫模範民族樂團的古斯里琴演奏家。今年5月，俄羅斯總統普京對中國進行國事訪問，穆拉維約娃隨奧西波夫模範民族樂團來北京表演。演出中，中俄藝術家們不僅演奏各自國家的曲目，還一起合奏。穆拉維約娃說，這樣的經歷“有趣而令人興奮”。



“一流的節目！一流的演員！我欣賞到二胡、琵琶等中國民族樂器的演奏，也親耳聽到兩個國家的樂器如何相互配合，”穆拉維約娃贊嘆道，“音樂是一種通用語言，無需翻譯。我們和中國同事在排練時彼此聆聽，馬上就產生了共鳴，這種感覺妙不可言。”



穆拉維約娃5歲第一次接觸到古斯里琴，從此這種古老的俄羅斯民族樂器就成為她生命中不可或缺的部分。



“你很難不被古斯里琴純淨優美的聲音吸引，這種聲音仿佛向一切敞開懷抱，這是古斯里琴令我著迷的地方。”穆拉維約娃日前在接受記者采訪時說。



選材、制模、磨削、塗漆、上弦……在俄羅斯西北部特維爾州普希金諾村，有家名為“古斯里琴世界”的工坊。穆拉維約娃使用的古斯里琴中，有一些就生產於此。工坊創建者謝爾蓋·戈爾恰科夫親手製作的古斯里琴就有約300件。



戈爾恰科夫說：“古斯里琴是俄羅斯最悠久的民族樂器之一，已經成為俄羅斯文化的一種符號。我們工坊製作的古斯里琴有50多種，我希望通過自己的努力，幫助更多人瞭解這種民間樂器。”



古斯里琴是一種撥弦樂器，既有竪式，也有平桌式，形狀各異，常見的有梯形、三角形、類古箏形等，琴體大小和琴弦數量沒有統一標准，音色類似於琵琶或古箏。

