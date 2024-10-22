香港金管局發布“可持續金融行動計劃”

中評社北京10月22日電／據新華社報導，香港金融管理局21日公布“可持續金融行動計劃”，在銀行業邁向淨零排放、投資可持續未來、淨零融資和更具包容性的可持續發展四方面設定目標，支持亞洲以至全球可持續發展。



行動計劃提出，香港所有銀行致力在2030年或之前達成自身營運淨零排放，及在2050年或之前做到融資淨零排放。外匯基金“投資組合”在2050年或之前達成淨零排放。



金管局表示，將在外匯基金各資產類別中優先考慮ESG（環境、社會和公司治理）投資，以期在2030年或之前將外匯基金股票組合的加權平均碳強度由2017年水平降低67%。目前，該指標已由2017年水平下降46%。



在淨零融資方面，金管局將鼓勵更多機構在香港籌集可持續發展資金，以達成在香港安排發行的所有債券中至少三分之一是可持續債券的目標。



金管局還將與“綠色和可持續金融跨機構督導小組”成員合作，讓可持續披露更容易掌握、更具包容性。



金管局總裁餘偉文說，香港作為國際金融中心和亞洲的可持續金融樞紐，有義務也有能力進一步引導資金流向可持續投資，同時確保銀行妥善管理淨零轉型帶來的風險。金管局將全力落實行動計劃，願與業界聯手採取行動，進一步鞏固香港作為區內可持續金融中心的地位。