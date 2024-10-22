深入推進能源革命　助力高質量發展

中評社北京10月22日電／據人民網報導，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從國家發展和安全的戰略高度，找到順應能源大勢之道，提出“四個革命、一個合作”的能源安全新戰略，即：能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制革命和全方位加強國際合作；這五個方面雖各有側重，但又相輔相成，內在統一。新時代以來我國能源改革發展取得顯著成效，新型能源體系加快構建，能源保障基礎不斷夯實，為經濟社會發展提供了有力支撐，為世界能源安全和能源轉型貢獻了中國智慧和中國力量。面對“雙碳”工作和綠色低碳轉型的目標要求，我們必須進一步深入推進能源革命，為實現高質量發展貢獻更大力量。



以能源革命助推能源安全保障。能源是人類賴以生存和發展的重要物質基礎，是經濟發展的命脈。能源安全是國家安全的重要組成部分，對於一個國家經濟社會發展至關重要，是必須高度重視的“國之大者”。目前，全球能源格局深刻變革，國內能源需求持續增長，保障能源安全的任務十分艱巨。面對能源供需格局新變化、國際能源發展新趨勢，保障國家能源安全，必須推動能源生產和消費革命。推動能源革命是保障國家能源安全，推動經濟高質量發展的必然要求。我們必須全面貫徹落實習近平總書記關於國家能源安全的重要論述，深入推進能源革命，加快構建既保障經濟社會發展又促進新能源大規模增長和高比例利用的、更為安全可靠的新型能源體系，把能源的飯碗牢牢端在自己手裡。充分發揮我國可再生能源資源優勢，大力發展新能源，增加能源供給總量，優化能源結構，提升能源效率。處理好國內國際兩個市場、兩種資源的關係，持續深化綠色能源合作，實現開放條件下的能源安全，為經濟社會高質量發展提供更為安全的能源保障。



以能源革命助推綠色低碳發展。黨的二十大報告指出：“推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。”實現發展方式的綠色低碳轉型，能源領域的綠色轉型是戰略重點，要按照“減碳、用碳、替碳、埋碳”的思路，積極穩妥推進能源生產和消費結構低碳化發展。當前，要加速推進能源結構調整，堅持全面轉型、協同轉型、創新轉型、安全轉型，以能源革命驅動綠色低碳發展不斷邁上新台階。著力打造世界一流清潔低碳能源科技領軍企業，積極推動構建新型能源體系和新型電力系統，圍繞重要戰略發展地區布局新型能源工程。推動綠色低碳技術重大突破，充分發揮創新對發展的引領和支撐作用，立足化石能源、新能源、儲能、智能電網等領域，圍繞基礎研究、關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術、工程示範應用，促進產學研深度融合。處理好能源保供和綠色轉型之間的平衡，推動煤電與新能源電力的高效協同發展。