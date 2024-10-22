江蘇東台：以“查”促“治”　擦亮派駐探頭

中評社北京10月22日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，經江蘇省東台市社保處工作人員登錄系統確認，從9月份開始已從丁某的定期待遇中逐月扣除違規領取的社保金。



此前，東台市紀委監委第七派駐紀檢監察組在市人社局巡回駐點監督時發現，市人社局正在對某鎮退休人員丁某在服刑期間違規領取基本養老金的問題進行核查。市紀委監委第七派駐紀檢監察組立足“監督的再監督”，由點及面，督促市人社局開展騙取套取社保基金問題集中整治。



該市紀委監委針對派駐機構改革後以綜合派駐為主、實行集中辦公的特點，建立派駐紀檢監察組定期巡回駐點監督制度，安排專人嵌入到被監督部門單位，推動派駐監督變“坐堂候診”為“主動巡診”，綜合運用列席會議、個別談話、走訪調研、抽查督查等方式，深入瞭解“活情況”，精準發現平時不易發現的問題，形成問題清單，及時反饋給相關部門，並適時開展“回頭看”，跟蹤整改情況。



定期巡回駐點辦公是該市紀委監委制定的《派駐紀檢監察組年度二十項“規定動作”清單》內容之一。二十項“規定動作”清單將派駐監督職責細分為壓實政治責任、提升監督效果、抓實廉潔教育、處置問題線索、加強隊伍建設等5個方面內容，明確監督工作重點，推動派駐監督具體化、精準化、常態化。同時，各派駐紀檢監察組結合被監督單位職能特點，推出了在被監督單位微信公眾號增設“派駐小耳朵”、護航“一老一小”欄目等特色做法，進一步提升監督影響力。



該市紀委監委以提高監督質效為目標，持續優化派駐機構管理體制和運行機制，積極探索創新派駐監督模式，實行清單化監督、互助式學習、聯動式辦公，著力在協同作戰、近距離監督上下功夫。