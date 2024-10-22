聯合國《生物多樣性公約》締約方大會開幕

中評社北京10月22日電／據新華社報導，當地時間21日，聯合國《生物多樣性公約》（以下簡稱《公約》）第十六次締約方大會（COP16）、《卡塔赫納生物安全議定書》第十一次締約方大會、《名古屋議定書》第五次締約方大會在哥倫比亞卡利開幕。《公約》第十五次締約方大會（COP15）主席、中國生態環境部部長黃潤秋出席開幕式並致辭，同哥倫比亞環境與可持續發展部長蘇珊娜·穆罕默德正式交接主席職責。



COP16會議主題是“與自然和平相處”。黃潤秋在開幕式上指出，生物多樣性是人類賴以生存和發展的基礎，是地球生命共同體的血脈和根基。面對生物多樣性喪失的嚴峻形勢，COP15達成了“昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架”（以下簡稱“昆蒙框架”）等具有里程碑意義的成果，全球生物多樣性保護事業翻開了新的篇章。COP16作為“昆蒙框架”達成後的首次締約方大會，將共同審查“昆蒙框架”實施進展，診斷可能存在的問題與挑戰，提出前瞻性解決方案，為後續目標的實現繪制更為清晰和切實可行的行動藍圖。



黃潤秋20日出席COP16高級別儀式性開幕活動時致辭說，中國作為COP15主席國，始終以最高的政治意願和最強有力的務實行動，與國際社會共同推動全球生物多樣性保護進程。



20日，黃潤秋還與穆罕默德、《公約》秘書處執行秘書肖梅克舉行三方會談，就如何落實“昆蒙框架”、推動COP16取得成功等議題交換意見。會談後，黃潤秋與穆罕默德共同簽署《中華人民共和國生態環境部與哥倫比亞共和國環境與可持續發展部關於生態環境合作的諒解備忘錄》。