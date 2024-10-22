薩阿德：中國是金磚合作發展的重要推動力

中評社北京10月22日電／據新華社報導，埃及外交事務委員會主任伊扎特·薩阿德日前在開羅接受新華社記者專訪時表示，中國是金磚合作機制發展壯大的重要推動力。



薩阿德說，2017年中國提出“金磚＋”合作理念，旨在加強金磚國家與其他新興市場和發展中國家的合作，也為後者融入金磚合作開辟了新空間。今年1月，“金磚大家庭”實現歷史性擴員，另有多國表示有意加入金磚合作機制。



在薩阿德看來，金磚合作機制吸引力越來越大，主要得益於金磚國家主要成員國是可靠的合作夥伴。“人們相信中國代表著發展中國家和新興市場真實可信的聲音。”



薩阿德表示，近年來，金磚合作機制取得豐碩成果，如設立新開發銀行、建立金磚國家應急儲備安排等。“所有這些安排、會議和領導人會晤等為成員國間的協調和互動提供了制度框架。”



薩阿德說，埃及在成為金磚國家正式成員之前，就從與金磚國家的雙多邊合作中獲益匪淺，包括加入新開發銀行，在多個領域擴大與中國、俄羅斯和印度的合作等。



對10月22日至24日在俄羅斯舉行的金磚國家領導人第十六次會晤，薩阿德說，金磚國家在全球經濟秩序中發揮著越來越重要的作用，他期待看到中方在此次會晤中就重要問題提出的主張和看法，希望此次會晤達成重要成果。