摩爾多瓦以微弱優勢通過入歐公投

摩爾多瓦選民20日參加入歐公投和總統選舉投票。（圖源：法新社） 中評社北京10月22日電／據大公報轉BBC報導：當地時間20日，摩爾多瓦舉行全面公投，詢問選民是否支持修改憲法以確立加入歐盟的目標。21日公布的計票結果顯示，入歐公投以微弱優勢通過。



摩爾多瓦中央選舉委員會21日公布的計票結果顯示，在統計99.64%選票後，50.46%的選民支持加入歐盟，49.54%的選民反對加入歐盟，入歐公投基本確定獲得通過。在20日晚間出爐的初步結果中，反對入歐的選民一直占據上風，但隨著更多選票得到統計，贊成票數量逐步上升，最終在21日上午實現反超。BBC指出，居住在西方的摩爾多瓦僑民票較晚得到統計，而這些人普遍支持入歐。



摩爾多瓦政府此前指控住在俄羅斯的摩爾多瓦商人肖爾試圖“干預投票”。俄總統新聞秘書佩斯科夫21日否認這一指控。摩爾多瓦2022年申請入歐，今年6月正式啟動入歐談判，本次公投旨在將摩爾多瓦加入歐盟確立為“不可逆轉的目標”。入歐公投的同一天，摩爾多瓦還舉行了總統選舉。21日公布的選舉結果顯示，現任總統桑杜以約42%的得票率位居第一，其對手斯托亞諾格洛以26%的得票率位居第二。由於無人得票過半，二人將進入11月3日舉行的第二輪投票。桑杜在外交政策上親近西方，斯托亞諾格洛則主張“平衡外交”。