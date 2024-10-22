韓國召見俄大使　抗議朝鮮派兵援俄

中評社北京10月22日電／據大公報綜合韓聯社、俄羅斯衛星通訊社報導：韓國情報機構日前稱，朝鮮決定向俄羅斯派兵1.2萬人，在俄烏衝突前線作戰。21日，韓國外交部召見俄駐韓大使表達抗議。俄駐韓使館回應說，俄方與朝鮮的合作在國際法框架內進行。中國外交部發言人林劍表示，中方希望各方推動緩和局勢。



韓國外交部第一次官（副部長）金烘均21日召見俄駐韓大使季諾維也夫，強烈敦促俄方立即安排朝軍撤離。金烘均稱，朝俄加強軍事合作對韓國乃至國際社會的安全構成重大威脅，國際社會將“動用一切可用手段予以應對”。俄駐韓使館表示，俄羅斯同朝鮮的合作在國際法框架內進行，並不違反韓國的安保利益。林劍21日說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。



韓國情報機構國情院18日發布3張衛星圖像，作為朝鮮向俄派兵的證據。國情院稱，朝鮮決定派遣4個旅共計1.2萬人協助俄軍作戰，其中首批1500人已抵達俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基附和韓方說法。他20日稱，正尋求國際社會的“強烈反應”。21日，美國國防部長奧斯汀在沒有提前宣布的情況下突訪烏首都基輔，重申美國對烏克蘭的支持。路透社稱，這是奧斯汀作為美防長第四次訪烏，也可能是最後一次。