以色列提停火條件　無視安理會決議

中評社北京10月22日電／據大公報報導，美國和以色列官員披露，以色列日前向美方提交一份文件，其中包括通過外交手段結束黎以衝突的條件。以方要求允許以軍在黎南部參與“執法”，以確保黎巴嫩真主黨不會重建其軍事設施，還要求允許以空軍在黎領空自由行動。這兩個條件與聯合國安理會第1701號決議相矛盾，且嚴重損害黎巴嫩主權。一名美國官員表示，黎方和國際社會不可能同意。《紐約時報》稱，沙特等中東國家正在尋求與伊朗合作以緩和地區局勢，以色列則被冷落在一邊。



美國Axios新聞網20日援引兩名美國官員和兩名以色列官員稱，以色列已向美方提交一份文件，列出通過外交手段結束黎以衝突的條件。一名以色列官員表示，以方條件包括允許以色列國防軍參與“執法”，以確保真主黨不會在黎南部靠近兩國邊境的地區重新武裝並重建其軍事基礎設施；允許以空軍在黎巴嫩領空自由行動。



一名美國官員直言，黎巴嫩和國際社會不可能同意這些條件，因為這將嚴重損害黎巴嫩的主權。報導還指出，以方提出的條件與聯合國安理會第1701號決議相矛盾。該決議於2006年通過，旨在結束以色列與真主黨之間的敵對行動。決議主要內容包括擴大對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）的任務授權，增加兵力配備；真主黨停止一切攻擊，以色列亦停止所有進攻性軍事行動並從黎境內撤軍；黎南部不得出現黎巴嫩政府軍和聯黎部隊以外的武裝人員和軍事資產等。



以軍稱誤殺黎政府軍



美國總統特使霍克斯坦21日到訪黎巴嫩首都貝魯特，並與黎國民議會議長貝裡舉行會談。霍克斯坦稱，安理會第1701號決議是以色列和真主黨實現停火的基礎，但雙方僅承諾遵守決議是不夠的，這項決議必須得到充分執行。法新社表示，真主黨和以色列均存在違反第1701號決議的行為，真主黨依然在黎南部活動，並對以色列發動攻擊；以色列則持續轟炸黎巴嫩境內目標，近期還對黎南部發動地面進攻，甚至故意襲擊維和部隊。



聯黎部隊20日發表聲明，指責以色列軍隊當天出動推土機，蓄意拆毀位於黎南部馬爾瓦辛村的聯黎部隊營地一處了望塔和周邊圍欄。聲明重申，侵犯聯合國營地和破壞聯合國資產是對國際法和安理會第1701號決議的公然違反。