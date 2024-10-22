美國華盛頓州一起槍擊事件致5人死亡

中評社北京10月22日電／據新華社報導，美國華盛頓州金縣福爾城21日發生一起槍擊事件，造成5人死亡。



華盛頓州金縣警長辦公室一名發言人21日說，槍擊發生在當天早晨。警員抵達案發房屋時發現屋內5人死亡，包括2名成年人和3名青少年。一名受傷的青少年被送往醫院救治。一名十幾歲男孩作為嫌疑人，目前被關押在金縣少年拘留中心。



警方正在瞭解案發經過，尚未公布死者身份。



據當地電視台報導，案發房屋裡住有一對夫婦和他們的5個孩子。