馬斯克面向“搖擺州”選民搞“抽獎”引爭議

中評社北京10月22日電／據新華社報導，美國知名企業家埃隆·馬斯克在今年美國總統選舉中全力支持共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普，近日又在賓夕法尼亞等關鍵“搖擺州”放“大招”——每天隨機抽取一名參與他發起請願活動的選民，無償贈予百萬美元。此舉引發爭議，一些法律界人士20日質疑這一做法的合法性。



19日和20日，賓夕法尼亞州哈里斯堡和匹茲堡各有一名選民獲得100萬美元支票。請願活動由馬斯克創建的“美國政治行動委員會”在線發起，呼籲支持言論自由和持槍權。按照“抽獎”規則，從10月19日起，直到11月5日總統選舉投票日當天，賓夕法尼亞、亞利桑那、佐治亞、密歇根、內華達、北卡羅來納和威斯康星七個關鍵“搖擺州”任何簽名參與請願的選民，每天有一次機會獲得100萬美元；頭三天“抽獎”資格僅限於賓州選民，之後七州選民均有資格。



據路透社報導，賓州是特朗普與民主黨總統候選人、副總統卡瑪拉·哈里斯的“必爭之地”。馬斯克先前專門面向該州選民推出“參加請願可獲100美元、推薦一人再獲100美元”活動。據英國《金融時報》報導，馬斯克在其他“搖擺州”也推出類似活動，參與請願者可得47美元。



馬斯克在今年選戰中高調支持特朗普，迄今已捐款約7500萬美元。他還利用麾下社交媒體平台X為特朗普發聲造勢。特朗普承諾一旦勝選，將任命馬斯克領導“政府效率委員會”。《金融時報》說，馬斯克如此賣力助選，是認定特朗普上台利好其名下企業的航天、人工智能和腦機接口等業務。



馬斯克推出的“百萬美元抽獎”活動引發爭議。哈里斯盟友、賓州民主黨籍州長喬希·夏皮羅20日接受媒體採訪時說，馬斯克直接給賓州人發錢的做法“讓人深感擔憂”，“執法部門可以查一查”。