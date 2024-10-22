金磚機制進一步推動了全球南方合作

中評社北京10月22日電／據新華社報導，巴希沃特魯米嫩塞聯邦大學副教授、瓦加斯基金會法學院教授埃萬德羅·卡瓦略日前在接受新華社記者書面採訪時表示，金磚合作機制證明非西方經濟體可以超越地理阻隔，在不掠奪他國基礎上，推動真正有利於民眾的發展。



金磚合作機制誕生於新興市場國家和發展中國家群體性崛起的時代潮流之中，經過近20年發展，如今已形成多層次、多領域、全方位的合作架構。



卡瓦略說，一些發達國家保護主義抬頭、濫用關稅和非關稅壁壘，干擾世界貿易組織正常運作致其陷入危機，凸顯新興市場國家和發展中國家加強合作，推動國際貿易體系向公平、公正方向發展的必要性。



他強調，新興市場經濟體和發展中國家必須推動合作，加強貿易往來、加深互信，盡一切可能捍衛全球貿易。金磚合作機制多年來的實踐，特別是成立新開發銀行等舉措，充分印證該機制團結合作的價值。



今年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞正式參與金磚國家合作，“大金磚合作”在國際社會的矚目中正式開啟。



卡瓦略長期關注全球南方國家合作。他表示，金磚合作機制代表著全球南方國家的聲音，彰顯了全球南方的覺醒，承載著這些國家更多參與國際決策的合理要求和發展願望。

