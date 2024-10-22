羅塞芙：實現超越各國自身局限的國際合作

中評社北京10月22日電／據新華社報導，巴西前總統、新開發銀行行長迪爾瑪·羅塞芙日前在接受新華社記者專訪時說，新開發銀行實現了超越各國自身局限的國際合作，代表了相關國家的共同願景。



“以國內生產總值（GDP）衡量，金磚國家已經比七國集團更加重要。”羅塞芙說，金磚合作機制這一新興經濟體間重要的合作機制不斷走深走實，金磚國家擁有巨大的潛能和強勁的增長勢能。



“金磚合作機制由新興經濟體和發展中國家組成，服務於這些國家，反映這些國家的共同願景。在此背景下，我們也意識到擁有合適工具與機制的重要性，新開發銀行和金磚國家應急儲備安排應運而生。”羅塞芙說。



2014年7月，金磚國家領導人第六次會晤期間，五國領導人在巴西福塔萊薩見證簽署《成立新開發銀行的協議》。羅塞芙說，作為首個完全由新興經濟體和發展中國家發起成立的多邊開發銀行，新開發銀行持續擴大“朋友圈”，推動擴員，將強化新開發銀行作為全球南方國家之間真正合作平台的職能，“這將有助於構建具有多邊主義和多極化特點的國際金融架構”。



羅塞芙說，新開發銀行創建的宗旨是擴大基礎設施和可持續發展投資，尤其是在物流基礎設施、數字基礎設施以及社會基礎設施等領域，“比如，中小學校、大學的建築配置等，還包括科學技術與創新領域，以及醫療健康領域的投資。”