10月22日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月23日電（記者 海涵）外交部發言人林劍10月22日主持例行記者會，並就中越關係、中印邊境問題等回答記者提問。以下是問答全文：



總台華語環球節目中心記者：10月21日，在越南第十五屆國會第八次會議上，越共中央書記處常務書記梁強當選越南國家主席。中方對此有何評論？對中越關係有何期待？



林劍：中方對梁強同志當選越南國家主席表示祝賀。相信在越共中央領導下，越南人民將在社會主義現代化建設事業中取得新的更大成就。



中越是具有戰略意義的命運共同體。明年將迎來中越建交75周年暨“中越人文交流年”，雙邊關係發展面臨新的歷史機遇。中方願同越方共同努力，落實好兩黨兩國高層重要共識，弘揚傳統友好，深化互利合作，推動中越命運共同體建設走深走實，為兩國人民帶來更多福祉。



路透社記者：第一個問題，昨天，印度外長表示，印中兩國已就在喜馬拉雅爭議邊界的巡邏安排達成一項協議，這將有助於實現脫離接觸，並解決2020年以來的衝突。外交部能否證實該協議？能否提供更多信息？第二個問題，該協議是否為習近平主席和莫迪總理在正召開的金磚國家領導人會晤期間舉行雙邊會見開辟了道路？



林劍：近段時間以來，中印雙方通過外交和軍事渠道就中印邊境有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達成解決方案，中方對此予以積極評價。下一步，中方將與印方落實好上述解決方案。



關於你提到的雙邊會見，昨天我已作出回答，如有相關消息，中方將及時發布。