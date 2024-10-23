外交部：積極提升外國人來華在華便利度

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月23日電（記者 海涵）外交部發言人林劍22日表示，中方將進一步優化完善免簽等政策措施，積極提升外國人來華在華便利度。



當日例行記者會上，有記者問，近期法國歐洲新聞電視台、美國《旅行和旅遊世界》、新加坡《聯合早報》等媒體評論稱，近年來中國採取一系列免簽政策，實行數字支付協助服務、健全雙語設施和快捷交通系統等便利措施，極大方便了外國遊客的中國行，外國遊客也紛紛湧向中國。發言人對此有何評論？



林劍表示，很高興看到“中國游”持續火爆。中國主管部門最新統計，今年三季度，中國各口岸入境外國人達818.6萬人次，同比上升48.8%。其中，通過免簽入境488.5萬人次，同比上升78.6%。有外媒統計，目前歐洲到中國的旅遊預訂量已經高於2019年的水平。



林劍指出，外國遊客來華熱情高漲，沉浸式體驗不斷升級，離不開中國擴大免簽國家範圍等一系列便利來華人員措施的實施落地。現在，外國遊客入境候檢查驗時間進一步縮短，在華旅遊生活工作的舒適度不斷提升。



“最近中國北方天氣漸涼，但我們歡迎外國遊客來華的熱情不減。我們將進一步優化完善免簽等政策措施，積極提升外國人來華在華便利度。中國大門常打開，開放懷抱等你來！”林劍說。





