李家超記者會：施政報告需按時勢不斷演進

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月23日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超10月22日上午在政府總部召開記者會，他介紹了三份施政報告的連續性和關聯性。期間，他還就的士違規行為、假學歷事件等作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨。我在上星期三（十月十六日）發表任內第三份《施政報告》。首先，我在此多謝各傳媒工作者在過去一星期作出廣泛深入的報導和分析，令市民更瞭解《施政報告》的內容和理念。我和各司局長在《施政報告》公布後，出席了不同記者會、電視、電台和報章訪問。我亦到了立法會出席答問會，而各局長也相繼到立法會事務委員會詳細介紹《施政報告》的內容和理念，聽取議員的意見。



香港現時正處於關鍵的經濟轉型期，政府要做的是指明方向、指出問題、提出方法，凝聚社會共識和力量。《施政報告》在第一章開宗明義，提出改革求變，由治及興。改革是為了治理的提升、結果的提升，不是為改而改。要認清立甚麼、破甚麼，要因時制宜、因地制宜、張弛有度、拿捏得當。改革除了是特區政府的責任，也是整個社會必須一起參與推進的。



我見到社會大致認同改革的需要和好處，亦陸續展現“識變、求變”的精神。例如在“新型工業化資助計劃”的申請裡面，可以看到不同企業，涉及食品製造及加工、紡織及製衣、建造材料、醫療器材等，都申請資助，設立智能生產線，數目已經達到70多條，提升產能和產品質素，提升競爭力。



今年《施政報告》主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。我想在這裡向大家介紹一下我設定這主題的理念。我上任共發表了三份 《施政報告》，每份《施政報告》都是按不同時期的情況，定下應對目標，設下主題。三份《施政報告》有連續性和關連性，是按時勢和需要，不斷演進。