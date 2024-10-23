李家超：改革需要整個社會一起參與推進

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月23日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，香港正值關鍵經濟轉型期，特區政府要做的是指明方向，指出問題，提出方法，凝聚社會共識和力量，而改革除了是特區政府的責任，整個社會也必須一起參與和推進。



李家超表示，香港現時正處於關鍵的經濟轉型期，特區政府要做的是指明方向、指出問題、提出方法，凝聚社會共識和力量。《施政報告》在第一章開宗明義，提出改革求變，由治及興。改革是為了治理的提升、結果的提升，不是為改而改。要認清立甚麼、破甚麼，要因時制宜、因地制宜、張弛有度、拿捏得當。改革除了是特區政府的責任，也是整個社會必須一起參與推進的。



李家超亦表示，見到社會大致認同改革的需要和好處，亦陸續展現“識變、求變”的精神。例如在“新型工業化資助計劃”的申請裡面，可以看到不同企業，涉及食品製造及加工、紡織及製衣、建造材料、醫療器材等，都申請資助，設立智能生產線，數目已經達到70多條，提升產能和產品質素，提升競爭力。



李家超稱，今年《施政報告》主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。在上任以來共發表了三份《施政報告》，每份《施政報告》都是按不同時期的情況，定下應對目標，設下主題。三份《施政報告》有連續性和關連性，是按時勢和需要，不斷演進。



