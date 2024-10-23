顧祖華：賴清德為了獲得美國保護 豁出去了

賴清德 中評社北京10月23日電（作者 顧祖華）下個月，美國即將選舉出新的總統。由於民主黨候選人哈里斯與共和黨候選人特朗普在處理國際關係上有許多區別，美國的盟友及世界主要國家都在密切關注美國選舉，為即將到來的變化作準備。“倚美謀獨”的台灣地區，對美國的選舉結果更為敏感。對台灣來講，如何獲得美國更多的保護、防止美國對中交易而損耗“台獨”的能量，是面臨的主要問題。從賴清德最近的“台獨”論述來看，賴清德正在進行策略上的調整，以應對美國大選後的局勢。通過借殼“中華民國”消除美國“疑賴”、投入美國敘事自抬“國際”身價、加大防務建設增加對美軍購（多交保護費），達到貼上去、獲信賴、求保護的目的。



一、借殼“中華民國”消除美國“疑賴”



賴清德的“雙十”講話，從113年前的中華民國講起，還講到了75年前的“金門戰役”（台灣稱“古寧頭戰役”）以及66年前的“金門炮戰”（台灣稱“823”炮戰），確實讓藍營許多人迷惑，甚至有藍營朋友說賴清德向“中華民國”靠攏了。賴清德的講話也很快得到美國的背書，10月12日，參加東盟峰會的美國國務卿布林肯在會議上說，賴清德在10月10日的演講中抵制中國大陸“吞並台灣”是“常規操作”，中國不應以任何方式將其作為“挑釁行動”的借口，“相反，我們和許多國家希望加強維護（台海）現狀的必要性，也希望任何一方都不採取任何可能破壞現狀的行動。”



布林肯站出來為賴清德站台撐腰，這一點也不奇怪，並有脈絡可尋。賴清德520講話將兩岸定位為“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬的“兩國論”，並把台灣偷渡為“國名”，被大陸批為“台獨自白”，以“聯合利劍－2024A”“圍島”軍演回應，美國認為賴清德的兩岸定位，與歷任領導人特別是前任蔡英文兩岸論述多有逾越，致美國國內“疑賴論”再起，賴清德想“過境”美國出訪一直未能安排。所以，調整相關論述，在美國大選前重獲美國信任，才能更方便地與美國新一屆政府打交道。

