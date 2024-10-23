中華民族共同家園建設學術研討會在福州舉行

閩江學院黨委書記葉世滿致辭 中評社香港10月23日電/由閩江學院主辦的“閩江學院兩岸融合發展論壇——中華民族共同家園建設學術研討會”10月19日在福建省福州市順利召開。此次研討會由閩江學院海峽兩岸融合發展研究院承辦，閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院、閩台融合發展研究基地、兩岸關係和平發展協同創新中心、廈門大學台灣研究院、閩江學院新華都商學院協辦。



海峽兩岸關係協會副會長李文輝、中共福建省委台灣工作辦公室副主任陳志勇、閩江學院黨委書記葉世滿、閩江學院海峽兩岸融合發展研究院院長劉國深等出席開幕式。閩江學院黨委書記葉世滿、廈門大學台灣研究院院長李鵬教授在開幕式上分別致辭。



閩江學院海峽兩岸融合發展研究院院長、特聘專家、廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深教授，中國社會科學院台灣研究所研究員張冠華，中國社會科學院台灣研究所研究員、《台灣研究》主編劉佳雁，廈門大學台灣研究院院長李鵬教授，中國人民大學國際關係學院王英津教授，南開大學台灣政治研究中心主任、南開大學周恩來政府管理學院黃清賢教授，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授，福建省社科院科研組織處處長、現代台灣研究所所長蘇美祥研究員，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元研究員，北京工商大學海峽發展研究院院長于強教授，蘇州大學王鶴亭教授，以及來自中國社會科學院台灣研究所、廈門大學、上海交通大學、天津大學、福建省社科院、福建師範大學、中共廈門市委黨校、暨南大學、閩南師範大學、廣州大學、上海理工大學、寧波大學、華僑大學、廣西師範大學、廣西財經學院、閩江學院等全國各地多所高校和科研單位以及福州榕博匯智庫的兩岸80多位專家學者齊聚閩江學院，圍繞中華民族共同家園建設目標、建設路徑和建設實踐等深入研討。

