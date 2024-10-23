快評：“九二共識”不可撼動　海基會形同虛設

中評社快評／台灣海基會秘書長羅文嘉昨天再次表態，指不可能接受“九二共識”。羅文嘉又為不接受“九二共識”編出一套說詞，聲稱“當年也僅有九二會談事實、沒有共識；兩岸先擱置政治爭議往前走，也不失為一個方法。”云云。



本月15日，羅文嘉曾在馬祖聲稱，兩岸可以在馬祖進行協商，歡迎海協會到“南竿26據點”談“二六共識”。大陸國台辦16日回應指出，“九二共識”就是明路，就是大道，沒有必要搞“二六共識”，不需要另起爐灶。



兩岸關係必須堅持“九二共識”，“撼山易，撼九二共識難”。大陸一再重申，海基會衹有回到體現一個中國原則的“九二共識”基礎上，兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有的功能。



羅文嘉宣稱不可能接受“九二共識”，又一次堵死兩岸兩會重啟協商談判之路。羅文嘉及賴當局必須面對的現實是，兩岸兩會制度性會談因1999年的“兩國論”事件而中止，經過長達九年的時間，至2008年國民黨重新上台執政後才得以恢復；2016年台灣政黨輪替，民進黨當局拒絕接受“九二共識”，兩岸官方接觸又再中斷，至今又過了8年多時間。



羅文嘉拒“九二共識”、提“擱置爭議”，是枉費心機、將毫無所得，甚至惡化關係。沒有“九二共識”，兩會不可能進行協商，海基會形同虛設，就如一個政治花瓶。



有必要再次提醒，賴當局若有心想恢復兩會協商、化解對立，必須先接受“九二共識”。無論現在或將來，“九二共識”是繞不開、迴避不了的一道關。