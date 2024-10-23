習近平同俄羅斯總統普京舉行會晤

國家主席習近平在喀山克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會晤（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，當地時間2024年10月22日下午，國家主席習近平在喀山克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會晤。



習近平指出，今年是中俄建交75周年。75年來，中俄關係風雨兼程，探索出“不結盟、不對抗、不針對第三方”的相鄰大國正確相處之道。雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，不斷深化和拓展全面戰略協作和各領域務實合作，為推動兩國發展振興和現代化建設注入強勁動力，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義作出重要貢獻。當前，世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但中俄世代友好的深厚情誼不會變，濟世為民的大國擔當不會變。儘管面臨複雜嚴峻的外部形勢，兩國貿易等各領域合作積極推進，大型合作項目穩定運營。雙方要繼續推動共建“一帶一路”倡議和歐亞經濟聯盟深入對接，為促進各自經濟高質量發展提供動力支撐。



習近平強調，明年是聯合國成立80周年，也是世界反法西斯戰爭勝利80周年。作為聯合國安理會常任理事國和世界主要大國，中俄要深化全面戰略協作，密切在聯合國、上海合作組織等多邊框架內溝通協調，弘揚正確二戰史觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，共同維護全球戰略穩定，維護國際公平正義。



習近平指出，金磚合作機制是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台。中方高度評價俄羅斯作為主席國為此次金磚國家領導人會晤所做工作，期待同金磚國家領導人深入探討金磚合作機制未來發展，推動各方凝聚共識，傳遞團結合作的積極信號，推進金磚國家各領域戰略協作和務實合作，為全球南方爭取更多新機遇。



普京表示，不久前，我們共同慶祝俄中建交75周年。75年來，俄中已經發展成為新時代全面戰略協作夥伴，兩國關係保持高水平發展，樹立了新型大國關係的典範。俄中合作基於平等、相互尊重和互利互惠。在雙方共同努力下，目前兩國各領域務實合作持續推進，俄中文化年各項活動順利舉辦。俄方希望同中方進一步深化合作，助力兩國發展振興。明年是第二次世界大戰結束80周年。俄中為世界反法西斯戰爭勝利付出了巨大犧牲，俄方願同中方共同紀念這一重要時間節點。俄方願同中方繼續保持密切高層交往以及在國際事務中的戰略溝通協作，共同維護國際公平正義和全球戰略穩定。感謝中方在俄方擔任金磚國家主席國期間提供有力支持，俄方願同中方密切配合，確保金磚擴員後首次領導人會晤取得成功，推動“大金磚合作”不斷取得積極成果。



兩國元首還就共同關心的重大國際地區問題深入交換了意見。

