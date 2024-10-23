習近平會見老撾人民革命黨中央總書記通倫

國家主席習近平在喀山會見老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，當地時間2024年10月22日晚，國家主席習近平在喀山會見老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫。



習近平指出，去年10月，我們就深化中老全面戰略合作達成重要共識。一年來，兩黨兩國各部門各地方積極落實，推動互聯互通、經貿投資、人文交流等領域合作取得豐碩成果。作為社會主義同志加兄弟，中老關係在中國周邊外交中具有特殊重要位置，始終走在構建命運共同體的前列。無論國際形勢如何變化，中國永遠是老撾可信賴的朋友和夥伴。中國正在以高質量發展全面推進中國式現代化，老撾也處在國家發展振興的新階段。中方願同老方鞏固戰略互信，深化務實合作，推動中老命運共同體建設持續走深走實。



習近平指出，中方願同老方加強交流互鑒，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。雙方要繼續做大做強中老鐵路，推進中老經濟走廊建設，打造共建“一帶一路”合作樣板。中方願進口更多老撾優質農產品，密切教育、文化、青年等領域交流合作。祝賀老方成功主辦東亞合作領導人系列會議，歡迎老方積極參與金磚合作。雙方要加強多邊協調配合，共同維護國際公平正義和廣大發展中國家利益。



通倫表示，去年我赴華出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，同習近平總書記共同簽署構建老中命運共同體新版行動計劃。目前有關落實行動有力有效。老中關係正處於歷史最好時期，雙邊合作的深度、廣度日益拓展。中方長期以來給予老撾寶貴支持，極大促進了老撾經濟社會發展，期待同中方持續推進老中鐵路和老中經濟走廊建設，構建老中命運共同體。我願重申，老撾黨和政府堅定不移奉行一個中國政策，毫不動搖支持中國政府捍衛國家核心利益，支持中方在涉台、涉港、涉疆等問題上的正當立場。感謝中方對老撾主辦東亞合作領導人會議提供有力支持，老方願同中方繼續密切在東盟等多邊平台合作。

