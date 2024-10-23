學紀知紀明紀守紀　堅持黨性黨風黨紀一起抓

江西省瑞金市紀委監委堅持黨性黨風黨紀一起抓，注重從黨的光榮傳統中汲取紀律滋養，一體推進錘煉黨性、純潔黨風、嚴明黨紀。圖為該市紀委監委聯合武漢革命博物館等單位舉辦“信仰鑄忠魂——中國共產黨首屆中央監察委員會成員專題展”，組織全市黨員幹部參觀學習。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，堅強的黨性、優良的作風、嚴明的紀律是中國共產黨區別於其他政黨的鮮明特點，為百年大黨永葆蓬勃生機持續注入強大動力。如何理解黨性、黨風、黨紀三者之間關係？為什麼說推進黨紀學習教育常態化長效化要堅持黨性黨風黨紀一起抓？怎樣教育引導黨員、幹部把增強黨性與嚴守紀律、砥礪作風貫通起來？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



特邀嘉賓



鄧海濤 甘肅省紀委副書記、監委副主任



李文鋒 江西省新餘市紀委副書記、監委副主任



梅復雄 湖北省宜昌市夷陵區委常委，區紀委書記、監委主任



如何理解黨性、黨風、黨紀三者之間關係？



鄧海濤：習近平總書記指出：“黨性、黨風、黨紀是有機整體，黨性是根本，黨風是表現，黨紀是保障。”黨性、黨風、黨紀緊密聯繫、內在一致，根植於黨的性質宗旨，貫穿於全面從嚴治黨始終，必須系統把握、一體推進。



黨性反映內在，決定著黨員、幹部的作風形象和紀律自覺。黨性強則作風硬、自律嚴。沒有堅強的黨性作支撐，內心就缺乏對黨紀的敬畏，作風上的高標準嚴要求就無從談起。很多幹部出問題，根子是黨性不純、私心作祟，思想深處的堤壩築不牢，行為不端、作風不正也就在所難免。

