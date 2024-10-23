圖為江蘇省淮安市紀委監委幹部正在討論採購中心相關人員違紀違法案情。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，政府採購通過購買貨物、工程和服務，既滿足了政府自身的日常運轉需求，還發揮了調控宏觀經濟的作用。覬覦政府採購中的巨大商機，個別採購單位、供應商、代理機構、評委以及集中採購機構等結成利益同盟，損害營商環境，對此進行整治規範十分必要。



作為集中採購機構，政府採購中心、公共資源交易中心等是政府採購工作的關鍵一環，對於維護公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則負有重要責任。2022年以來，江蘇省淮安市紀委監委查處相關單位工作人員多起違紀違法案件，結合暴露的共性問題，向其主管部門發出紀檢監察建議，讓政府採購在陽光下運行。



案件暴露問題——



提前獲知標底，私下串標圍標，提前向甲方、專家評委“吹風”……



淮安市政府採購中心（以下簡稱“採購中心”）文本科，每天要經手幾十甚至幾百個項目的前期文本審核。對供應商而言，此時如果能加快審核進度，不僅能縮短項目周期、加快資金回籠，也能給採購單位留下好印象，進而獲得更多項目。文本科原科長謝偉偉深諳手中審核權的“價值”，當其以借為名向一些供應商索要錢財時，對方往往並無二話。



“少則幾千，多則幾萬，說是借錢，只是讓我面子過得去罷了。”面對辦案人員，謝偉偉坦言：“這些錢我主要用於個人消費，根本沒打算還給他們，以我的家庭條件，如果想還，完全有能力。”



2013年至2021年間，謝偉偉利用擔任採購中心文本科科長、淮安市公共資源交易中心（以下簡稱“交易中心”）文本一部部長、採購中心主任等職務便利，在政府採購類項目招標公告發布、招標文件審核、公示上網及採購中心業務平台維護、推廣等方面為他人謀取利益，先後多次以借為名向張某等12人索要人民幣25.35萬元，並收受歐某某等5人所送人民幣20萬元。



“這17次索要或收受錢款中，有16次發生在謝偉偉擔任文本科（文本一部）負責人期間。”據辦案人員介紹，這是典型的利用行業資源進行權錢交易，只要供應商或招標代理機構給謝偉偉好處，他們承接的政府採購項目在文本審核階段就能一路綠燈。否則，謝偉偉就會安排經辦人對其文書“從嚴審核”，嚴重耽誤採購進度。

