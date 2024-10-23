哈馬斯暫不選舉領導人

哈馬斯兩任領導人哈尼亞（左）和辛瓦爾均被以色列殺害。（圖源：大公報） 中評社北京10月23日電／據大公報轉法新社報導：巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）消息人士披露，在計劃於明年3月舉行的哈馬斯領導層選舉之前，該組織暫不會選舉已故領導人辛瓦爾的繼任者，而是由一個位於卡塔爾首都多哈的五人委員會暫時承擔領導職責。



法新社21日援引消息人士稱，這個委員會是在哈馬斯前任領導人哈尼亞遇刺身亡後於今年8月成立，成員包括辛瓦爾副手哈利勒.哈亞、被稱為“哈馬斯首席執行官”的扎赫爾.賈巴林、哈馬斯前政治局領導人哈立德.邁沙阿勒，他們分別代表加沙地帶、約旦河西岸和海外的巴勒斯坦人。另外兩名成員是哈馬斯協商會議主席穆罕默德.達爾維什和哈馬斯政治局秘書。出於安全原因，政治局秘書的身份一直處於保密狀態。據悉，該委員會的任務是“在戰爭和特殊情況下管理哈馬斯，以及制定未來計劃”，並且有權“做出戰略決策”。



去年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，以色列一直在追殺哈馬斯和黎巴嫩真主黨的高級官員。今年7月31日，時任哈馬斯政治局領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭死於以軍襲擊。8月初，辛瓦爾接替哈尼亞，出任哈馬斯政治局領導人。本月16日，以軍在加沙南部城市拉法打死3名武裝人員，事後發現其中一人是辛瓦爾。此後，誰將接替辛瓦爾領導哈馬斯受到各方關注。