美國總統大選倒數兩周　金錢大戰白熱化

左圖：特朗普21日在北卡羅來納州向基督教福音教派選民拉票。右圖：哈里斯（左）與共和黨前眾議員切尼21日在威斯康星州進行競選活動。下圖：內華達州提前投票於10月19日開始，選民前往投票站投票。（圖源：法新社） 中評社北京10月23日電／據大公報報導，距離11月5日美國大選僅剩兩周，民主黨候選人哈里斯與共和黨候選人特朗普之間的“金錢大戰”也進入白熱化階段。截至9月底，哈里斯參選後不到80天內籌集了10億美元，創下美國總統競選活動有史以來最多的籌款季度紀錄。儘管哈里斯在競選資金上保持優勢，其在關鍵搖擺州的民調目前落後於特朗普。美媒指出，美國大選實際上是一場金錢較量。



美國聯邦選舉委員會（FEC）最新數據，截至9月30日，哈里斯與民主黨陣營籌集6.33億美元，籌款總額超過10億美元創下紀錄，打破拜登在2022年創下的8.88億美元單季紀錄。就9月份而言，哈里斯的主要競選委員會一個月就籌集到了2.2億美元。據稱，哈里斯在9月10日與特朗普辯論後24小時內籌得的4700萬美元，這是她參選以來最大的單日籌款額。特朗普陣營在第三季度則籌集到了3.397億美元，9月份籌得6270萬美元，不到哈里斯籌款總額的1／3。



哈里斯上月競選支出超過籌款



美媒分析稱，哈里斯主要得益於民主黨人的大量小額捐款。哈里斯陣營20日透露，第三季度捐款的95%低於200美元，約600萬人向哈里斯提供了超過1310萬筆捐款。民主黨同時打明星牌提高籌款。哈里斯9月下旬在加州和紐約舉行籌款活動，荷里活明星雲集，分別籌款5500萬和2700萬美元。



相比而言，特朗普的競選資金更多依賴億萬富翁等頂級金主。這些金主向超級政治行動委員會等獨立政治團體提供資金，不受聯邦選舉委員會的直接競選捐款額度限制。FEC文件顯示，特朗普陣營的最大超級政治行動委員會“吸金”能力強於哈里斯：支持特朗普的前10大超級政治行動委員會迄今共籌集了約3.294億美元，而支持哈里斯的前10大政治行動委員會籌集了2.566億美元。



特斯拉創辦人馬斯克在今年第三季度向特朗普捐款約7500萬美元，成為共和黨最大金主。他同已故賭場大亨阿德爾森的妻子米利亞姆，以及航運公司Uline行政總裁尤萊茵三人，共為特朗普提供約2.2億美元競選資金。馬斯克還為特朗普在包括賓夕法尼亞州在內的關鍵搖擺州舉辦活動，爭取選民支持，包括通過超級政治行動委員會每天向搖擺州“幸運”選民發放100萬美元。