金磚國家華僑華人感受金磚機制帶來明顯變化

中評社北京10月23日電／據人民日報海外版報導，近年來，在“全球南方”聯合自強的時代潮流中，金磚合作機制的感召力不斷上升，吸引力持續增強，金字招牌越來越亮。受訪華僑華人表示，這些年金磚合作碩果累累，中國在金磚國家中發揮的巨大作用得到國際社會廣泛贊譽，廣大海外僑胞對金磚合作未來發展充滿信心。



合作成果看得見、摸得著、用得上



南非市政供水和衛生項目，將使更多偏遠地區民眾獲得安全飲用水和可靠衛生服務；巴西阿帕雷西達—迪戈亞尼亞市百年基礎設施項目，將在交通、教育等方面改善民生……近年來，隨著一個個項目落地生根，越來越多金磚國家民眾收穫了看得見、摸得著、用得上的合作成果，金磚國家華僑華人感受尤深。



“這些年，中國和南非的合作越來越緊密。”在南非打拼30多年的南非中華總商會前會長陳裔橋，用一串數字描繪中國和南非互利共贏的合作底色：近年來，特別是南非加入金磚合作機制後，中南雙邊貿易額已經增至2023年的556億美元。目前，超200家中國企業在南非投資興業，為當地創造超過40萬個就業崗位。



陳裔橋說，近年來，華僑華人企業在南非投資建設了許多大型商貿、零售與批發購物中心，為南非乃至許多位於非洲南部的國家帶來了幾千種中國優質商品，受到當地民眾歡迎，創造了大量就業機會。大批中國人近年來前往南非旅遊，也極大促進了當地旅遊業發展。



俄羅斯中國國際學校校長吳昊發現，這些年金磚國家簽證政策更加便利，莫斯科機場出現了中文字幕，還有中文語音播報。“我們在生活中發現了很多這樣的改變，這側面說明金磚國家之間人文交流在數量和質量上都大為提升。”吳昊說，比如今年，從莫斯科市政府首次舉辦中國新年系列慶祝活動到中國電影節將在莫斯科、聖彼得堡、大諾夫哥羅德和葉卡捷琳堡等地舉辦，中俄人文交流豐富多彩，俄羅斯官方和民間的參與度和熱情也越來越高。

