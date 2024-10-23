中國經濟強韌　外資大買A股

在中國經濟增長加速的憧憬下，外資也加快買入A股。（大公報） 中評社香港10月23日電／大公報報導，中國經濟連續9個季度環比正增長，﻿復甦勢頭保持良好，加上一系列穩增長政策舉措發揮作用，可望實現今年經濟增長目標，境外投資者積極追貨，估計最近個半月內大手買入接近千億元A股。



過去一個月，A股明顯走強。截至上周五止，滬深300指數及上證綜指分別勁升22%及19%，滬深兩市單日成交創下3.45億元（人民幣，下同）新高紀錄。滬深股市周一單日成交額仍在2萬億元之上，反映A股上升動力保持強勁，在牛市市況之下，短期A股整固無礙長期升浪。



事實上，當前中國貨幣及財政政策進一步給力，除了減息、降准外，互利便利安排及股票回購貸款合共為市場提供首期8000億元流動性，連同計劃增發特別國債及地方政府專項債支持房地產市場，對資本市場與消費、投資產生一定立竿見影的刺激作用，因而吸引大量內地與境外資金蜂擁投入A股股市。



政策見效 個半月逾800億流入



最新一系列穩增長政策舉措初步見效，起著提振市場投資信心的作用。根據滬深證券交易所數據，截至今年9月底止，境外投資者透過滬深股通渠道，北上持有A股總值為2.41萬億元。由於內地在今年8月中起不再公布境外資金每日進出A股市場數據，改為公布每季度持股金額，因而數據出現一些滯後的情況，但若將9月底境外投資者持有A股金額作參考，推算8月中至9月底短短個半月內錄得超逾800億元資金流入，可見外資大舉狂買A股，相信9月下旬買貨最為“猴急”，這亦與華爾街大行引述破紀錄資金湧入中國股票基金的情況相脗合。在近月有接近千億資金流入下，有理由相信全年境外投資者北上淨買入A股規模會比去年400餘億元可以翻一番。



內需消費恢復 末季經濟料提速



事實上，中國第三季經濟數據優於市場預期，同比增長4.6%，首三季同比增長4.8%，接近全年5%左右的增長目標。值得留意的是，第三季環比增速較次季加快0.2百分點至0.9%，為連續9個季度環比正增長，顯示經濟﻿復甦勢頭良好，在一系列穩增長的政策舉措發揮效用之下，預期末季經濟增速有望加快，實現全年增長目標。



事實上，內需消費穩步恢復，9月消費品零售額增長3.2%，較8月的2.1%增幅明顯加快，其中家電銷售市場受到舊換新政策所提振，9月家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品類的零售額分別增長20.5%、12.3%及10%。同時，汽車類、家具類零售額均增長0.4%，增速由負轉正。隨著房地產止跌回穩、A股市況回暖，預期末季內需消費對經濟拉動作用逐步加大。



長線資金追貨 利好A股健康牛



環球複雜多變環境，中國經濟仍然表現強韌，穩增長政策效用持續浮現，吸引長線資金追貨，有基金大行調高今年中國經濟增長預測，例如景順亞太區環球市場分析師將今年全年中國經濟增長上調至5%以上，押注末季經濟提速。此外，對衝基金橋水表明繼續增持中國股票，認為估值仍然吸引。



中國經濟長期向好，人民幣股票在全球吸引力持續提升，外國長期資金不斷加注中國，利好A股形成健康牛市。