習近平：為“全球南方”爭取更多新機遇

左圖：當地時間10月22日中午，國家主席習近平乘專機抵達喀山，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，出席金磚國家領導人第十六次會晤。這是習近平與到機場迎接的俄羅斯喀山市市長梅特申親切握手。\新華社 ；右圖：當地時間10月22日下午，習近平在喀山克里姆林宮同普京舉行會晤。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京10月23日電／據大公報報導，當地時間10月22日中午，國家主席習近平乘專機抵達喀山，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，出席金磚國家領導人第十六次會晤。當日下午，習近平在喀山克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會晤。習近平表示，明天（當地時間23日）將舉行金磚國家領導人會晤，這是金磚國家擴員後的首次峰會，對於推動“大金磚合作”具有重要意義。我期待同總統先生和各國領導人深入探討金磚合作機制未來發展，推動各方凝聚共識，傳遞團結合作的積極信號，推進金磚國家各領域戰略協作和務實合作，為“全球南方”爭取更多新機遇，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。



中俄探索出相鄰大國正確相處之道



據新華社報導：當地時間10月22日中午，專機抵達喀山國際機場時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼哈諾夫、共和國總理佩索申、喀山市市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場熱情迎接。禮兵在紅毯兩側列隊致敬，身著民族服裝的俄羅斯女青年用傳統禮節表示歡迎。蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達。中國駐俄羅斯大使張漢輝也到機場迎接。



中俄世代友好深厚情誼不會變



當地時間10月22日下午，國家主席習近平在喀山克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會晤。習近平指出，很高興應普京總統邀請來到俄羅斯古城喀山，出席金磚國家領導人第十六次會晤。這也是今年我同你的第三次會面。大約400年前，聯通兩國的“萬里茶道”正是從喀山經過，將來自中國武夷山地區的茶葉送至俄羅斯千家萬戶。



習近平指出，我同總統先生互致賀電，共同慶祝中俄建交75周年。回首走過的路，中俄關係風雨兼程、砥礪前行，取得一系列開創性成果，探索出“不結盟、不對抗、不針對第三方”的相鄰大國正確相處之道。新時代以來，我和總統先生始終高度重視、牢牢把穩中俄關係前進方向。雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，不斷深化和拓展全面戰略協作和各領域務實合作，為推動兩國發展振興和現代化建設注入強勁動力，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義作出重要貢獻。當前，世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但我堅信，中俄世代友好的深厚情誼不會變，濟世為民的大國擔當不會變。儘管面臨複雜嚴峻的外部形勢，兩國貿易等各領域合作積極推進，大型合作項目穩定運營。雙方要繼續推動共建“一帶一路”倡議和歐亞經濟聯盟深入對接，為促進各自經濟高質量發展提供動力支撐。

