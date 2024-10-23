中國引領推動“大金磚合作”行穩致遠

這是在廈門舉行的2024金磚國家新工業革命展巴西展位展出的E190－E2飛機模型。（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平10月22日至24日赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第十六次會晤。多國人士在接受新華社記者採訪時表示，中國是金磚合作一以貫之的推動者、建設者，習近平主席在此次會晤中的重要講話和主張必將引領“大金磚合作”，進一步推動全球南方國家團結自強，為共建美好世界匯聚更多共識和前進力量。



“中國是金磚國家合作機制的主要支柱和巨大動力”



2013年以來，習近平主席主持或出席金磚國家領導人歷次會晤並發表重要講話，引領金磚國家合作不斷走向深入。從推動成立新開發銀行，到首倡“金磚＋”合作模式，從闡述金磚國家“四大夥伴關係”，到推動建設新工業革命夥伴關係，金磚成長之路烙下深深的中國印記。



“我們無法想象沒有中國的金磚國家會是什麼樣，中國是金磚國家合作機制的主要支柱和巨大動力。”埃及外交事務委員會主任伊扎特·薩阿德說，他非常期待習近平主席在此次會晤中提出共同維護國際公平正義的主張和方案，“人們相信中國代表著發展中國家和新興市場國家真實可信的聲音”。



“中國在推動金磚國家合作機制不斷完善，倡導公平正義、多邊主義等方面作用重大，中國的引領作用推動金磚國家合作機制不斷發展。”南非沃爾特·西蘇魯大學研究員、金磚問題專家祖基斯瓦·羅博吉說，中國在建立金磚國家新開發銀行等方面發揮了引領作用，使新興經濟體更容易獲得融資，為國際貿易、投資和發展創造機會。



“中國在引領金磚國家合作機制走向成功方面作出關鍵貢獻。”印度尼赫魯大學中國和東南亞研究中心教授巴利·拉姆·迪帕克說，“新開發銀行是金磚合作機制下的重要平台，提供大量發展資金。金磚合作在糧食安全、工業發展、綠色能源和基礎設施等領域也取得成功。金磚國家合作已經擴展到各個領域，中國在其中發揮至關重要的作用。”



巴希沃特魯米嫩塞聯邦大學副教授、瓦加斯基金會法學院教授埃萬德羅·卡瓦略說，中國在推動金磚國家達成共識方面的作用不可或缺，金磚框架下的眾多論壇往往得到中國“決定性支持”，“這些論壇拉近金磚國家人民之間距離，助力金磚國家加強合作”。

