深化媒體交流　合奏“金磚之聲”

俄羅斯金磚電視台台長然娜·托爾斯季科娃。（圖源：人民日報／受訪者供圖） 中評社北京10月23日電／據人民日報報導，金磚國家領導人第十六次會晤於22日至24日在喀山舉行。俄羅斯金磚電視台台長然娜·托爾斯季科娃對人民網記者表示，隨著金磚國家在世界影響力的不斷擴大，全球公眾對金磚國家報導的興趣日益濃厚。金磚國家媒體應加強常態化合作。



創立於2017年的俄金磚電視台（TV BRICS）是一家年輕的媒體。托爾斯季科娃介紹，金磚電視台創辦的初衷就是要客觀報導金磚國家的多樣化進程，向世界傳達金磚各國的發展理念、發展成果，以及應對共同挑戰的對策。



經過7年的發展，今天的金磚電視台通過電視頻道和6個語種的門戶網站，共與23個國家約100個媒體合作夥伴建立了多邊信息互換系統，實現了在金磚國家乃至“金磚＋”國家受眾的內容覆蓋。



擴員後的金磚大家庭覆蓋地域更廣，文化更加多元。托爾斯季科娃發現，近年來，公眾對金磚國家議題的信息需求量日益增大。金磚機制不僅是國際社會討論的話題，更成為被世界研究的對象。“對金磚議題感興趣的人群已從政治家、外交家和學界延伸到普通受眾層面。人們希望更多地瞭解其他國家和民族的傳統文化、發展成果、成功經驗，以及他國對國際時事的立場和表態。”托爾斯季科娃說。



“如果說以前人們衹有在金磚國家舉辦活動期間才能接觸到相關信息，那麼現在的報導更加常態化，而且金磚議題的範疇在不斷延展。最重要的是，成員國之間的互動不僅僅局限於政治層面。各國希望加深瞭解，不斷探索各個領域合作潛力。從上層的長期計劃，到跨文化交流活動、學術研討，兒童、青少年發展項目，再到音樂和時尚類活動……可以說，金磚議題拓展到社會生活的各個領域。”托爾斯季科娃說。



托爾斯季科娃介紹，金磚電視台關注的話題主要涉及各成員國的科技領域合作、可持續發展、教育、能源、女性創業、人工智能發展等等。