IMF：地緣政治裂痕影響全球經濟增長前景

來源：央視新聞 中評社香港10月23日電／央視新聞報導，國際貨幣基金組織（IMF）22日發布最新一期《世界經濟展望報告》，將2024年全球經濟增長預期維持在3.2%，與7月預測值持平。IMF警告，地緣政治裂痕加劇可能影響全球經濟長期增長前景。



IMF在報告中指出，地緣政治緊張局勢持續存在，全球貿易受到的影響暫且有限，全球貿易量佔全球國內生產總值（GDP）的比重並未出現急劇下降。但是，地緣經濟分裂的跡象已開始顯現。



報告認為，如果地緣政治緊張局勢繼續惡化，可能會出現更加分裂的全球貿易格局。這可能降低全球供應鏈韌性，增加融資成本，擾亂跨境資本流動，降低市場效率，減緩發達經濟體與發展中經濟體之間的知識和技術轉移，增加企業成本和風險，並推高綠色轉型成本。



IMF首席經濟學家皮埃爾－奧利維耶·古蘭沙當天在一場媒體發布會上表示，貿易緊張局勢升級可能產生兩方面影響。一方面，各國之間增加關稅將擾亂貿易，導致資源錯配，拖累經濟活動；另一方面，與未來貿易政策相關的不確定性也會隨之增加，同樣會抑制投資、消費和其他經濟活動。



IMF和世界銀行2024年年會於10月21日至26日在華盛頓舉行。IMF總裁格奧爾基耶娃日前在年會揭幕演講中說，“我們正處於一個困難的地緣政治環境中”。她敦促各國政策制定者在地緣政治上“降溫”，共同解決全球經濟在貿易、氣候變化、人工智能等領域面臨的挑戰。她指出，各國應當認識到，基於規則的全球貿易體系帶來了許多好處，值得維護。