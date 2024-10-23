日本自民黨選情低迷　石破茂或面臨逼宮

日本首相石破茂（上中）在千葉街頭髮表競選演講。圖源：法新社 中評社北京10月23日電／據大公報報導，綜合共同社、《朝日新聞》報導：日本將於10月27日舉行眾議院選舉，日媒最新民調顯示，執政聯盟自民黨和公明黨合計獲得席次可能不過半，屆時新首相石破茂恐被追責。



石破茂在10月9日解散眾議院，選舉定於27日舉行。眾議院共465個議席，包括單一選區289席及比例代表制176席，目前執政聯盟控制279席，當中自民黨占247席超過半數，公明黨占32席。



據共同社於10月20日和21日進行的最新民調，受黑金醜聞影響，自民黨從15日選舉公告發布後持續陷入苦戰，該黨所獲議席有可能無法達到單獨過半（即233席），而公明黨能否保住32席則前景未明。《朝日新聞》民調也顯示，自民黨可能要失去約50個席位，而公明黨獲得席位可能不足30。



相比之下，最大在野黨立憲民主黨的支持率擴大，該黨目前有98席。共同社民調顯示，立憲民主黨有機會在單一選區獲得超過100席，在比例代表選區也有所斬獲。《朝日新聞》民調顯示，立憲民主黨的席位可能達到140個。



不過，日媒分析稱，即使在野黨議席增加，也很難出現政黨輪替現象，但自民黨必須與公明黨以外的黨派籌組聯合政府，大選後政壇將出現紛爭。石破茂21日在大阪府街頭演說時表示，目前選情嚴峻，“公眾的批評非常強烈”。在本次眾議院選舉中，石破茂立下的“勝負線”是執政聯盟拿下“過半席次”，如未能達標，可能面臨黨內逼宮。