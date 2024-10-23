推進全球生態文明建設論壇在洱海舉辦

分論壇現場（圖源：光明網） 中評社北京10月23日電／據光明網報導，由中國公共關係協會會同中國外文局、雲南省人民政府聯合主辦的2024推進全球生態文明建設（洱海）論壇於10月18日至20日成功舉行。



為配合主論壇，19日下午，由中國公共關係協會學術委員會、企事業公共關係委員會與中國對外書刊出版發行中心（國際傳播發展中心）共同主辦的“中國生態文明建設的國際傳播”分論壇在雲南大理舉辦。本次論壇主題為“人與自然和諧共生：全面推進、全景傳播”，邀請多位政府部門、企業、研究機構、媒體嘉賓參會，旨在鏈接多元主體，展開更充分深入的溝通交流，共同探討向國際社會講述生態文明中國故事的路徑與方法，展現中國生態文明建設的實踐與成果。



洱海論壇“中國生態文明建設的國際傳播”分論壇在雲南大理舉辦



中國公共關係協會會長、國務院新聞辦原副主任郭衛民出席論壇並講話。中國外文局綜合業務部一級巡視員黃衛，雲南省委宣傳部副部長馮俊揚，生態環境部原新聞發言人、宣傳教育司司長劉友賓，生態環境部華南環境科學研究所黨委書記、所長、生態環境部原生態司司長崔書紅，中華環境保護基金會理事長徐光，雲南日報報業集團黨委書記、社長何祖坤，南開大學新聞與傳播學院教授、中國新聞社原總編輯王曉輝，大理白族自治州州委常委、宣傳部部長範宏，中國外文局當代中國與世界研究院副院長孫敬鑫，中國日報國內部主任記者侯黎強，澎湃新聞編委、北京新聞中心主任吳玉蓉，南方周末編委、北京新聞中心主任曹海東，伊利集團副總裁張軼鵬，博雅中國高級副總裁劉元媛等嘉賓出席分論壇並作主題分享交流。中國公共關係協會副會長、原中國國際廣播電台副台長夏吉宣主持論壇。



本次論壇圍繞兩個議題展開主旨發言。第一個議題圍繞“中國全面推進生態文明建設的進展及傳播”展開。

