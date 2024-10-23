國家發展改革委解讀當前經濟熱點問題

中評社北京10月23日電／據新華社報導，如何研判四季度經濟走勢？一攬子增量政策如何持續發力？還有哪些重大改革舉措將要落地？國家發展改革委有關負責人22日接受新華社記者采訪，對當前經濟熱點問題進行深入分析和解讀。



四季度經濟持續回升向好有足够支撑



國家發展改革委有關負責人介紹，隨著存量政策有效落實和增量政策加快推出，9月份以來經濟運行出現積極變化。從現在掌握的情況來看，10月份一些高頻數據增勢良好，加上前三季度中國經濟實現4．8％的增長，完成全年目標任務的基礎比較扎實。



下一步，政策的支撑效應會加速顯現。比如，消費品以舊換新政策對消費的拉動作用逐步釋放，政府投資的帶動作用更好發揮，出口也能保持較強韌性。



隨著存量政策和一攬子增量政策持續發力顯效，發展的活力和動力將進一步釋放，四季度經濟持續回升向好有足够的支撑，預計全年能够較好完成目標任務。



近一半增量政策措施已出台實施



圍繞一攬子增量政策，國家發展改革委有關負責人介紹，目前，增量政策措施有將近一半已經出台實施。下一步，還將有一批增量政策措施繼續出台實施，包括最大限度擴大專項債券投向領域，適當擴大專項債券用作資本金的領域、規模、比例，明確階段性涉企政策後續安排，提高學生資助補助標准并擴大政策覆蓋面，提高本專科生和研究生國家助學貸款額度并推動降低貸款利率等。



國家發展改革委將密切跟蹤形勢變化，及時研究新的增量政策；統籌今明兩年政策銜接和工作銜接，推動經濟持續回升向好。