中評社北京10月23日電／網評：特朗普“更衣室對話”為何沒形成波瀾



來源：大公報 作者：周德武



美國大選素有“十月驚奇”之說。今年有關“十月驚奇”的猜測也不少，但均沒有形成實質性的衝擊。上周六馬斯克宣布從賓夕法尼亞州選民中每天抽取一名派發100萬美元大獎這件事，倒有點“驚奇”的味道。



迄今為止，已經有三名幸運者領取了支票。畢竟賓夕法尼亞的登記選民數量有限，不算太大的盤子總共會有10多位選民篤定中獎，全州為之沸騰也不足為怪。美國本來就是一個賭性十足的國家，博彩業十分發達，全民參與性較強。馬斯克這時候給賓夕法尼亞派發如此豐厚的“免費午餐”，讓政治冷感的人甘願成為馬斯克的獵物，投特朗普一票也算是投桃報李。



馬斯克打擦邊球的做法，引起了民主黨的恐慌。賓夕法尼亞州州長夏皮羅在接受電視訪談時，稱“事態嚴重”，呼籲美司法部門出面調查。10月21日，美國前司法部副部長艾葉爾、前聯邦選舉委員會主席波特等人聯名向司法部部長加蘭寫信，要求調查馬斯克涉嫌操縱美國大選一事。雖然馬斯克此舉不是直接給選民投票發放現金，但是馬斯克搞的這項發明，其動機與投票密切相關。根據美國有關選舉法，如果馬斯克的“賄選”罪名成立，這些獲獎者的意外之財也會被要求退還，所以這些人或面臨“煮熟的鴨子會飛掉”的尷尬。



可以設想，馬斯克這些猛招肯定咨詢了不少法律專家，起訴與否很大程度上取決於司法部。不過轉念一想，如果這一招讓特朗普成功地重返白宮，加上萬斯感恩於馬斯克向特朗普的力薦之功，未來12年馬斯克都不大會被起訴，所以這個險值得冒。再往深處想，一旦馬斯克如願進入特朗普政府並擔任效率委員會主席，他完全可以按照自己的意志，對美國政府部門進行改造，說不定會形成一個新的政治與經濟利益格局。