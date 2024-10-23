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第九屆福建藝術節福州開幕
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2024-10-23 11:19:01
開幕式上的歌舞表演《啟航》。（來源：新華網）
中評社北京10月23日電／據新華網報導，10月21日第九屆福建藝術節在福建大劇院開幕。本屆藝術節薈萃戲劇、音樂、舞蹈、雜技、曲藝、美術、書法等多種藝術形式，舉辦開幕式和閉幕式、專業藝術活動、群眾文化活動、文化藝術展覽展示、閩台文化交流活動和文創市集活動等六大系列活動，活動將持續至11月15日。
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