首次操作500億元　SFISF邁出第一步

（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，從宣布啟動操作到首個操作落地，不過幾天時間。我國首個支持資本市場的貨幣政策工具——證券、基金、保險公司互換便利（SFISF），已經邁出了重要的第一步。



10月21日，中國人民銀行發布公告稱，開展了證券、基金、保險公司互換便利首次操作，本次操作金額500億元。公告同時介紹了20家機構參與投標的情況，以及費率招標結果。



互換便利是一個什麼工具？為何引起市場普遍關注？



中國人民銀行10月10日發布公告稱，決定創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成份股等資產為抵押，從中國人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。10月18日宣布正式啟動證券、基金、保險公司互換便利操作。



這意味著，通過互換便利操作，證券、基金、保險公司可以將手里流動性較差的資產替換為國債、央票，便於在市場上回購或賣出融資，這相當於直接從中國人民銀行獲得了流動性支持。



這個互換便利的“便利”不止於此。



根據安排，互換期限為1年，可根據需要申請展期；首期操作額度5000億元，分次操作，視情可進一步擴大規模；根據質押品風險特徵分檔設置折算率，且較市場水平更加優惠……



這些靈活的操作安排，令不少證券、基金、保險公司“心動”。中國人民銀行一宣布啟動操作，就有20家機構踴躍參與。



為保障首次操作順利開展，10月18日中國人民銀行在上海清算所註冊了首只互換便利央票並上市流通。10月21日，中金公司達成了互換便利下的首筆質押式回購交易，質押券為2024年第一期互換便利央行票據。

