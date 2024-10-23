中評社北京10月23日電／網評：民進黨當局招募“娃娃兵”？



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨當局領導人賴清德早前叫囂培訓40萬“民力”，聲稱屆時可作為“後備戰力”，沒想到竟然先從學生下手。



最近傳出島內有中學向高中生發放“青年服勤同意書”，當中的內容注明是依據“全民防衛動員準備法”，頓時引發家長恐慌，擔心民進黨當局要讓孩子上戰場打仗。看來，民進黨當局在校園不僅向青少年灌輸“台獨”教育，還企圖進行“軍事”教育，鼓動青少年“為台灣而戰”。



然而，民進黨當局的算盤難以打響。據悉，台北市已完成相關調查，願意簽署“青年服勤同意書”的受訪高中生不到1成，由此反映了賴清德和民進黨當局不斷渲染“備戰”的行徑並不獲台灣主流民意認同。



其實，去年3月，民進黨當局就準備修改“全民防衛動員準備法”：未來滿16歲的高中生，不論男女都要造册納管，當時家長群體已是一片反對聲，擔憂自家孩子是否會被推上戰場。由於島內輿論批評聲浪巨大，又臨近選舉，民進黨當局只好暫時作罷。如今選舉結束，民進黨贏得大選繼續執政，再無顧忌，於是圖謀在校園再次推行“備戰”計劃。而該計劃的本質不過是一場“自導自演”的“反中”鬧劇。大陸方面一直主張和平統一，過去國民黨馬英九在島內執政時堅持“九二共識”，兩岸關係融洽和睦、台海局勢和平穩定，只因2016年5月民進黨上台後拒不承認“九二共識”，單方面破壞兩岸關係政治互信，死抱“台獨”黨綱，導致台海局勢持續緊張。可見民進黨當局才是破壞兩岸關係、把台灣推向戰爭邊緣的罪魁禍首，但它卻把責任推給大陸，還不斷在島內渲染“備戰”氛圍，企圖以此挑起台灣民眾對大陸的敵意。