﻿南華會資料外洩事故　私隱署裁違例促糾正

私隱專員鐘麗玲（左）及首席個人資料主任郭正熙（右）發表南華會資料外洩事故的調查結果。圖源：大公報 中評社北京10月23日電／據大公報報導，南華會三月發生會員資料外洩事故，個人資料私隱專員公署完成調查，裁定南華會違反私隱條例的規定，已要求糾正。個人資料私隱專員鐘麗玲表示，學校及非牟利機構的資料外洩事故通報數字有上升趨勢，今年首三季已錄得51宗個案，占全部通報約三分之一，提醒任何持有個人資料的機構，應投放足夠資源，提升資料保安措施。



私隱公署調查發現，黑客早在2022年1月、即事發前兩年，已在南華會其中一台與互聯網相連的伺服器內安裝惡意程式，隨後透過遠端存取，對南華會的電腦系統展開暴力攻擊，例如一日內嘗試登入逾四萬次，最終導致南華會共八台伺服器、一台數據儲存器，及十八台電腦受攻擊，伺服器遭勒索軟件攻擊和加密，事件導致南華會逾七萬名會員的個人資料，包括身份證號碼等外洩。



私隱公署認為，南華會在事件中有六項缺失，包括將相關的伺服器意外地披露在互聯網中，又欠缺有效的偵測措施、沒有為管理員賬戶啟用多重認證，無定期評估風險及保安等。



黑客潛伏近兩年



私隱專員鐘麗玲指出，調查顯示南華會對保障所持有的會員個人資料意識薄弱，情況令人非常失望。今次事件令人關注，黑客竟然潛伏接近兩年，先安裝惡意程式，等待機會發動攻擊，鐘麗玲表示，有關“潛伏”手法並非新發現，其他通報個案也時有發生，但兩年潛伏期屬於相對較長時間。