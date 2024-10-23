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我國成功發射遙感四十三號03組衛星
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2024-10-23 12:11:47
中評社北京10月23日電／據新華社報導，10月23日9時09分，我國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將遙感四十三號03組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
遙感四十三號03組衛星主要用於開展低軌星座系統新技術試驗。
這次任務是長征系列運載火箭的第542次飛行。
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