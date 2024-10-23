富權：兩岸協商“停擺”，何來“二六共識”？

中評社香港10月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：兩岸協商“停擺”，何來“二六共識”？以下為文章內容。



台灣海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前在馬祖列島拋出“二六共識”偽概念引發的話題，雖然已經有接近一個星期，但仍然在發酵。昨日“行政院長”卓榮泰前往“立法院”備詢，在答詢國民黨“立委”李彥秀時，呼應羅文嘉“二六共識”之說，聲稱“二六”是馬祖的一個地點，而羅文嘉的意思是，“九二共識”是不存在的共識，即使認為九二有共識者，也已是二十、三十年前的事，如今兩岸、國際已有新局勢、新發展，應有新機會，能讓新的領導人討論新的兩岸事務、關係。



由於民進黨在二零一八年的“九合一”選舉中慘敗，蔡英文引咎辭去兼任的民進黨主席，民進黨內以鄭文燦為首的中生代共同推薦時任“行政院”秘書長的卓榮泰參加黨主席補選，結果以大多數票戰勝自行參選的游盈隆。卓榮泰就任民進黨主席時，邀請已經“歸隱田園”的羅文嘉出任秘書長，兩人在民進黨“總統”黨內初選中，暗中幫助挑戰蔡英文的賴清德，因而成為“最佳拍檔”。賴清德贏得“二零二四”大選後，以感恩的心情任命卓榮泰為“行政院長”。本來曾經在陳水扁時期就已經是部會首長，曾經出任過“文建會”副主委及“客委會”主委的羅文嘉，在理論上可以“回鍋”“行政院”擔任部會首長，而卓榮泰也有此意。但羅文嘉卻在鄭文燦的感召下，有意在兩岸關係領域做些事情，因而寧願放棄位高權重的“內閣閣員”，去一個名義上是“民間機構”的海基會擔任其秘書長。因此，既然卓榮泰與羅文嘉兩人曾經有過一段“並肩戰鬥”的淵源，昨日在遇到“立委”質詢時，也就自然而然地為羅文嘉“緩頰”了。



但即使如此，從卓榮泰的應詢內容中，仍然可以發現，他與羅文嘉的思維有著某些差異。實際上，他也解讀羅文嘉的“二六共識”是基於“九二共識”是不存在的共識，但他卻說，即使認為九二有共識者，也已是二十、三十年前的事，亦即是不得不承認曾經有一九九二年海峽兩會在香港進行協商並在後來的文電往來中，就兩岸都堅持一個中國的原則，惟在兩岸事務性協商中不涉“一個中國”的政治涵義達成共識的事實，但卻又認為在經過三十年後，兩岸及國際形勢已經發生重大變化，應以新的觀念討論新的兩岸事務。以此方式來呼應羅文嘉的“二六共識”，卻又不一定贊成“二六共識”這個概念。

