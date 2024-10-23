新疆推進鑄牢中華民族共同體意識

2024年9月15日，在新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣提孜那甫鄉，巴依卡·凱力迪別克在家中講述護邊往事。（來源：新華網） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，今年夏天，熱播電視劇《我的阿勒泰》生動呈現了新疆各族人民親如一家、守望相助的生活畫卷；國慶節前夕，一家三代接力守邊的巴依卡·凱力迪別克被授予“人民衛士”國家榮譽稱號，無數中國人的目光聚向帕米爾高原……



新時代的新疆，各民族廣泛交往交流交融，像石榴籽那樣緊緊抱在一起，迸發出前所未有的生機與活力。



2023年8月，習近平總書記在聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報時指出，鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的主線，也是民族地區各項工作的主線。要把鑄牢中華民族共同體意識工作抓實。



山河無言，歲月有聲。新疆以鑄牢中華民族共同體意識為主線，2500多萬各族兒女安居樂業、團結奮進、自信開放，攜手唱響中華民族共同體的時代新歌。



同心聚力 天山南北謀發展



羅布麻茶、羅布麻蜂蜜、庫爾勒香梨、若羌紅棗、昆侖雪菊……在尉犁縣達西村總面積近3000平方米的尉犁縣直播基地內，100多種優質特產整齊排列。每天，約20名不同民族的主播在直播基地或商品原產地進行直播。



“政府資金扶持和電商培訓，搭建了達西村連接外部世界的平台，我們不僅致了富，還幫更多人解決了生計問題。”達西村村民迪麗胡瑪爾說。



達西，曾經的“鹽碱地”，如今奔湧著發展的活力，全村各族群眾“口袋裡鼓囊囊，精神上亮堂堂”。近年來，新疆各地掀起發展農村電商的熱潮，電商“走進”農戶家，土貨“飛出”天山外。2023年，新疆農村網絡零售額達到338.88億元，同比增長31.07%。電商成為帶動大眾就業、農民持續增收、產業結構優化的新動力。



民族團結一心，奔向美好生活。在“中國核桃之鄉”溫宿縣，86萬多畝核桃再獲豐收。果農趙武中和木合旦·吐爾迪並肩而站，滿心歡喜。“這些年，溫宿核桃產業做大做強，今年我家收入估計能超過20萬元。”趙武中說，如果沒有木合旦大哥的無私支持，就沒有他的今天，“房子有了、車子有了，我和大哥一家處成了親戚，不分你我。”



新疆大地上，發展之歌嘹亮：博湖縣以文化旅遊產業作為縣域經濟增長點，走出一條獨具特色的鄉村振興之路；喀什地區依托中國（新疆）自由貿易試驗區喀什片區，正在打造新疆南部開放型經濟發展的新高地；溫泉縣扎勒木特鄉博格達爾村堅持黨建引領，創新發展模式，使集體經濟活起來，鄉村產業興起來……新疆各族幹部群眾因地制宜打造特色產業，立足實際闖出增收致富路，新疆農村居民年人均可支配收入從2012年的6876元增至2023年的17948元，幸福生活蒸蒸日上。



