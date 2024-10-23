﻿康樂園連環爆竊案警拘兩人

警方正調查兩人何時來港以及失物下落。圖源：大公報 中評社北京10月23日電／據大公報報導，繼警務處前處長曾偉雄在大埔康樂園的獨立屋於周日（20日）晚被爆竊後，周一（21日）晚上再有住戶單位被爆竊，警方迅速拘捕兩名賊人，正調查兩人是否與曾偉雄住所爆竊案有關。



被捕兩人分別是31及36歲、持雙程證的男子，涉嫌“爆竊”、“企圖爆竊”“襲警”及“刑事毀壞”等罪名被捕。警方正調查兩人何時來港以及失物下落（見圖）。據悉，前晚康樂園爆竊案現場，與曾偉雄寓所相距約一公里。