發改委與美在華跨國企業高層舉行圓桌會

國家發展改革委與美在華跨國企業高層圓桌會現場。（主辦方供圖）（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，“重慶綠色低碳轉型帶來哪些投資空間”“優化外商投資環境將有哪些舉措”“外企如何用好中國政府的‘兩新’政策”……



21日至22日，國家發展改革委與美在華跨國企業高層圓桌會在重慶舉行。約60家在華跨國企業和商會代表參會，共話打造內陸開放綜合樞紐，謀求合作新機遇。



會場內外，一組組數據引人關注——



看中國，前三季度貨物進出口總值達32.33萬億元，歷史同期首破32萬億元；與全球160多個國家和地區貿易實現增長。看重慶，西部陸海新通道通達124個國家和地區的518個港口，累計落戶319家世界500強企業，締結國際友好城市56個……



“中國持續推進高水平對外開放，重慶打造新時代西部大開發重要戰略支點、內陸開放綜合樞紐面臨新機遇。”國家發展改革委副主任鄭備表示，推動西部大開發，離不開更高水平的對外開放，離不開包括外資企業的深度參與和合作，期待更多外資企業抓住機遇、順勢而為，投資中國、深耕中國、贏在中國。



此次重慶之行，中國美國商會代表團內既有已經扎根重慶多年的企業，也有首次來此尋找投資機會的企業。



中國美國商會總裁何邁可告訴記者，中國一直都是美國企業非常重要的市場，近期一些公司宣布了增加對中國的投資，把這裡視為長期可增長的市場。“今年以來，中國推出許多開放政策，期待這些政策能繼續為經濟注入活力，我們也將持續尋找投資機會。”



動力系統供應商康明斯是最早進入中國的跨國公司之一，今年5月和6月重慶康明斯發動機有限公司連續刷新單月銷售紀錄。“這裡擁有完整的工業體系，充滿了活力和機遇。”在該公司總經理袁軍看來，政府、合作夥伴、員工以及市場等各方面，幫助公司正在成長為全球大馬力發動機研發和製造的新標杆。

