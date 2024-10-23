5G基站超400萬個　數實融合向“智”行

中評社北京10月23日電／據經濟參考報報導，最新數據顯示，截至今年8月底，我國累計建成5G基站404.2萬個，5G行業應用已融入76個國民經濟大類。從智慧電力、智慧醫療，到智慧水利、智慧農業……商用5年多時間以來，5G給行業、社會帶來了哪些變化？《經濟參考報》記者近日跟隨工信部“新型工業化媒體調研行”在浙江多地進行深入採訪。



隨著螺旋槳的嗡嗡聲，無人機攜帶高清鏡頭，按照預設航線對柱上開關進行測溫、巡視和拍照，並通過5G網絡實時回傳至智慧運檢管控中心——不久前，國網浙江電力配電線路巡檢人員操作無人機，為一條供電線路進行全面“體檢”。



國網浙江電力線路多數跨越山林、溝壑，電網巡檢是一個“苦累活”，國網杭州供電公司輸電運檢中心工作人員董大初對此深有體會：“過去線路巡視想要看仔細就必須登杆檢查，費時費力不說，還隱含安全風險；自從使用了5G無人機，杆塔上絕緣子、導地線等細節都可以一一被4K高清攝像頭精細化抓拍，並通過5G網絡實時回傳，依靠後台的人工智能分析有問題可以及時告警。



據介紹，目前浙江移動與國網浙江電力共同開發的5G＋無人機自主巡檢應用已在杭州灣新區建成全國首個“5G網聯無人機”自主巡檢示範基地，實現了該區域473.6公里線路和760基杆塔的無人機自主巡視作業。



面向低空經濟等新興產業拓展融合應用場景的同時，5G也在加速賦能傳統產業向“新”向“智”發展。



走在湖州市南潯區星光農業稻田種植基地，道路兩旁每隔一段距離就能看到不同的物聯網設施。一張5G智慧網絡，匯聚起土壤溫度、水分，空氣濕度、光照強度等田間地頭多種信息，讓稻田“耳聰目明”，人工日常巡田次數減少70%，化肥用量減少了28%。在安吉縣，滸溪的日常管護運用上了無人機、無人船、無人車。“依靠5G低時延、大帶寬、廣連接的特性，我們構建了水陸空一體化立體監測體系。”安吉縣水利局工作人員萬重山向記者介紹，例如無人船不僅能夠對水質進行移動式取樣，探測沉積物等，還能夠通過熱感應系統發現偷排情況。



“我們以5G賦能千行百業為抓手，推動信息通信技術、網絡、應用、服務等供給能力持續提升，構建數實融合新途徑。”湖州市經信局相關負責人表示。

