查辦放貸收息型受賄需把握三個重點

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，當前，新型腐敗和隱性腐敗的手段不斷翻新變異。其中，國家工作人員為請托人謀利後，明知其無用款需求，故意放貸給請托人以收取利息，或者請托人雖有用款需求，但國家工作人員放貸給請托人收取明顯超出正常水平的高額利息，這種以放貸為名“收息”的行為，披著民間借貸的“外衣”，實則變相利益輸送，應引起重視。



一、定性的實務分析



受賄罪的本質是權錢交易，就放貸收息型受賄而言，一方面，請托人在無用款需求的情況下甘願支付的利息，或雖有用款需求但支付明顯超出正常水平的高額利息，針對的並不是借款資金本身，而是為謀取行賄利益，將本人財物讓渡給國家工作人員，變相給予賄款；另一方面，國家工作人員雖可能履行了借貸手續，但明知請托人違背民間借貸的正常成本，自願支付高額利息，看中的是其職權、地位帶來的便利，所謂的借款協議，無非是用合法形式掩蓋受賄目的，讓自己收受得“心安理得”。因此，對於上述以放貸為名“收息”的行為，應當認定為權錢交易。



另外，對於黨員幹部、公職人員放貸收息雖不涉嫌犯罪，但獲取大額回報可能影響公正執行公務的，也要考慮是否構成違紀或職務違法。



二、證據的審查重點



放貸收息型受賄由於具有形式上的借貸關係，在審查此類案件時，應重點揭開借貸“面紗”，綜合案件事實，發現受賄的本質。



其一，審查主觀認識的明知性。主觀明知是認定受賄罪的前提，必須通過涉案人員筆錄及客觀書證等證據，充分印證國家工作人員與請托人之間已就假借貸、真受賄達成明確合意，雙方均應明知所謂的“借貸協議”不過是掩蓋權錢交易的犯罪手段，請托人支付高額利息並不是正常的民事、經濟行為，而是對國家工作人員利用職權提供幫助的對價。當然，對於上述人員的明知，既可以是雙方直接的意思聯絡，也可以是一方表達意圖後另一方心照不宣的默許。

