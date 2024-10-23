江蘇省紀委監委加強年輕幹部培育

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，一年前，江蘇省紀委監委機關“95後”幹部劉子溪來到淮安市淮安區，開始為期兩年的實踐鍛煉時，曾一度擔心無法快速適應。但在當地紀委監委安排的“業務導師”耐心指導下，她迎難而上，先後參與監督辦案、信訪處置、案件審理等多項工作，理論功底、業務素養得到顯著提升。



劉子溪的經歷是該省紀委監委堅持在一綫淬煉年輕幹部的一個縮影。“從校門踏入機關，年輕幹部不缺乏幹事創業的激情，缺的是百折不撓的鬥爭精神和敢戰能勝的鬥爭本領，基層一綫正是錘煉堅強意志、提升業務水平的良好平台。”江蘇省紀委監委組織部有關負責同志介紹，省紀委監委壓茬推進新進年輕幹部基層一綫鍛煉培養計劃，目前已安排2批次23名年輕幹部赴縣（市、區）和鎮、村（社區）實踐鍛煉。



該省紀委監委年輕幹部實踐鍛煉的平台覆蓋縣鄉村三級，崗位安排的“應用場景”也緊貼業務，有助於全面提升專業素養。其中，為年輕幹部量身打造“6個1”成長清單，要求至少主辦1個留置案件、牽頭1個“小切口”專項監督、參加1次市縣巡察、化解1個疑難複雜信訪問題、幫助村（社區）辦成1件民生實事、撰寫1篇高質量調研報告，推動年輕幹部全面熟悉、深度參與，不斷提升監督執紀執法能力。同時，個性化設計“成長路徑”，堅持缺什麼學什麼、幹什麼補什麼，安排年輕幹部到監督任務重的社區工作，深度參與矛盾化解、鄉村振興等工作，拓寬視野，提升能力。



為讓年輕幹部更快適應、盡快融入角色，江蘇省紀委監委細化落實“雙導師”制度，由鍛煉地區明確1名紀委監委領導班子成員和1名紀檢監察業務骨幹，分別從政治思想和業務能力方面擔任“導師”，心貼心了解思想動態，手把手傳授實戰經驗。



既要厚愛，更要嚴管。該省紀委監委與相關地區紀委監委保持常態化溝通，及時掌握年輕幹部履職、守紀情況，經常咬耳扯袖，嚴明紀律要求。此外，圍繞思想作風、自身建設、工作成果等，建立“動態評估＋定期評價＋期滿考核”評估機制，每季度集中了解一次現實表現情況，每半年聽取一次履職情況報告，推動鍛煉出實效、實踐出成果。



“我們將把年輕幹部選育管用作為為黨育才、為紀檢監察事業育才的重要內容之一，堅持靶向施策、細化責任、嚴管厚愛，持續在精准培育、從嚴培育、暖心培育上下功夫，為紀檢監察事業高質量發展培養生力軍。”該省紀委監委相關負責同志表示。