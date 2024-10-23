黑龍江齊齊哈爾：靶向發力　護航鄉村振興

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區大八旗村的洋葱種植基地裡，洋葱種植專業合作社社員李乃國和工人們將剛剛采收下來的洋葱進行分揀、篩選、裝袋，帶著泥土氣息的新鮮洋葱被成排堆放在田裡，它們中的一部分將被送上貨車，另一部分將收入冷庫存儲。



梅里斯達斡爾族區是全國六大洋葱種植主產區之一。進入洋葱收穫季以來，該區紀委監委結合建設工程領域突出問題專項整治工作，對冷庫、晾曬場等倉儲項目進行監督檢查，發現個別項目存在職能部門不嚴格執行“三重一大”決策制度、項目地點變更未履行手續等問題，目前已對問題線索進行立案處理。



鄉村振興，產業先行。黨的二十屆三中全會提出，培育鄉村新產業新業態。金秋是收穫的季節，各級紀檢監察機關以特色產業為切入口，深入田間地頭調研監督，推動解決農民急難愁盼，嚴查群眾身邊不正之風和腐敗問題，以精準有效的監督護航鄉村振興。



“吸取典型案例的教訓，現在企業糧庫的所有糧食出入、糧情監測等日常管理，行業主管部門都能進行遠程實時監管。”四川省成都市裕農糧食購銷有限責任公司相關負責人介紹，在四川省大邑縣紀委監委督促下，該公司建章立制，完成了糧庫監管信息化提檔升級。



去年，該縣紀委監委嚴肅查處了某國有糧食公司3名管理人員“靠糧吃糧”違紀違法案。扎實推進以案促改、促治工作，大邑縣紀委監委運用信息化技術手段暢通監督渠道，推動相關涉農單位搭建運行“掌上監糧”智慧監管平台。同時，縣紀委監委統籌“室組地”力量，在糧食播種、收穫、購銷關鍵節點，組織力量深入田間地頭、行業單位、收購企業等開展下沉式、蹲點式監督。今年秋收期間，圍繞農資供應、農機服務保障、惠農政策落實等對5家單位進行了監督檢查，發現並督促整改問題9個，確保秋收顆粒歸倉。



流動接訪、入戶走訪，紀檢監察幹部面對面傾聽民聲民意，收集問題線索，努力將問題解決在田間地頭，持續護航特色產業發展。



“正值茭白豐收關鍵期，有關部門有沒有及時給予指導幫扶？”“近期茭白產業聯盟運行情況如何？”“是否還存在需要村裡出面推動解決的問題？”近日，浙江省杭州市瓶窑鎮張堰村監察工作聯絡站站長萬佳琦向村民瞭解茭白采收有關情況。

